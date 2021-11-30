Манчестер, Великобритания, , 23:35 — REGNUM Фронтмен альтернативной рок-группы Elbow Гай Гарви рассказал, что хочет сделать мюзикл, основанный на творчестве его группы. Об этом информирует портал NME.

Музыка (сс) StockSnap

Музыкант объяснил: «Я одержим идеей, что музыка Elbow, в творчестве которой мы затрагиваем все аспекты человеческой жизни, может частью еще какой-то истории. Я уверен, что мы могли бы превратить это в какую-нибудь историю, так как у нас уже было несколько предложений сделать мюзикл». Он продолжил: «Нам придется пренебречь тем, что люди не очень любят мюзиклы. Поиск главного героя, основанного на наших песнях, возможно, является важной составляющей нашей идеи. Вероятно, это должна быть драма, так или иначе связанная с нашей музыкой».

Ранее Гарви предположил, что новый альбом Elbow «Flying Dream 1» получился бы по-другому, если бы не пандемия коронавируса. «Наши песни — жизненная драма», — сказал он.