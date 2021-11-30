Минск, 30 ноября, 2021, 23:19 — ИА Регнум. «За прошедшие сутки только 2 из 9 европейских пункта пропуска на границе с Белоруссией выполнили договоренности по оформлению грузового транспорта», — заявил 30 ноября белорусский госпогранкомитет.

FrankMagdelyns1 Грузоперевозки

Оценивая причины роста очереди грузовиков на въезде из Белоруссии в ЕС, белорусские пограничники отметили: через литовский пункт пропуска «Мядининкай» из Белоруссии пропустили 249 фур — вдвое меньше пропускной способности этого погранперехода. Польская сторона вообще закрыла пункт пропуска «Кузница».

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