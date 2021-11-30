Салерно, Италия, 30 ноября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Сегодня, 30 ноября, в Салерно на стадионе «Стадио Аречи» «Салернитана» в матче пятнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 примет туринский «Ювентус». Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Стартовые составы команд:

«Салернитана» (расстановка 4−4-2): Вид Белец — Риккардо Гальоло, Ваджи Кехрида, Фредерик Весели, Норберт Дьомбер — Лассана Кулибали, Лука Раньери, Гадир Зортеа, Леонардо Капецци — Симеон Нванкво, Федерико Бонаццоли.

«Ювентус» (расстановка 4−4-2): Войцех Щенсный — Хуан Куадрадо, Маттейс де Лигт, Джорджо Кьеллини, Лука Пеллегрини — Мануэль Локателли, Родриго Бентанкур, Деян Кулушевски, Федерико Бернандески — Мойзе Кин, Пауло Дибала.

Матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Франческо Фурне. Ассистенты главного судьи — Джованни Баччини и Алессио Сачченти.