Турин, Италия, , 22:18 — REGNUM 30 ноября спортивный директор итальянского клуба «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал информацию о том, что 26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук может продолжить карьеру в туринском клубе: «Аренда Миранчука? Это информация не соответствует действительности», — цитирует Ваньяти издание Sport24.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

Ранее сообщалось, что «Торино» может в зимнее окно взять Миранчука в аренду с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в девяти матчах за клуб из Бергамо во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского полузащитника в 13,5 миллиона евро. Текущее соглашение Миранчука с «Аталантой» рассчитано до конца сезона 2023/24.