Туапсе, Краснодарский край, 30 ноября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. В Краснодарском крае региональное управление МЧС 30 ноября объявило экстренное предупреждение из-за штормовых волн, ожидающихся утром 1 декабря в Чёрном море у побережья Туапсинского района.

Шторм

Подчёркивается, что в районе Туапсе ожидается опасное прибрежное течение «тягун», способное утянуть человека в штормовое море.

«В период с 3:00 до 6:00 утра 1 декабря в порту Туапсе ожидается сильный тягун, зыбь от юго-запада, высота волн 60 дециметров», — указано в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

В то же время в Краснодарском крае ожидаются порывы ветра, скорость которых может достигать 35 м/сек.