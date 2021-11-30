Провинция Газа, , 21:47 — REGNUM В провинции Газа на юге Мозамбика прошла церемония открытия аэропорта, построенного при содействии Китая. Об этом 30 ноября сообщает Синьхуа, отмечая, что в мероприятии приняли участие президент страны Филипе Ньюси, посол КНР в Мозамбике Ван Хэцзюнь, губернатор провинции и другие официальные лица мозамбикской стороны.

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Президент Мозамбика назвал новый аэропорт «историческим и важным инфраструктурным проектом». Ожидается, что благодаря ему улучшится связь региона с другими районами страны, а также сопредельными странами. Повысятся возможности в борьбе со стихийными бедствиями и в экономической деятельности.

Ван Хэцзянь в своем выступлении отметил, что новый аэропорт — это подарок дружественному Мозамбику от правительства и народа Китая и выразил уверенность, что он послужит более динамичному развитию юга страны.

Стороны высказались за укрепление отношений стратегического партнерства и сотрудничества во всех ключевых сферах.