Сыктывкар, 30 ноября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались 14 пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в республике выявили 291 случай заболевания COVID-19. Наибольший прирост заболевших отмечен в Сыктывкаре — 79 случаев и Ухте — 60. Под медицинским наблюдением находится 8661 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми предложил допускать людей к работе при наличии антител.