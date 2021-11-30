Мурманск, 30 ноября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Жители Мурманской области стали активнее участвовать в ковид-вакцинации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Yarregion.ru Вакцинация

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«На прошедшей неделе увеличились темпы вакцинации с 1191 человека в день до 1417. По состоянию на конец недели удельный темп вакцинации, т. е. на 100 тыс. населения, составлял 613 человек, при среднероссиийском показателе 432 человека, что позволило региону занять место в тройке лидеров по субъектам РФ», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ковидом отделении мурманской больницы взорвался баллон с кислородом.