Бергамо, Италия, , 20:44 — REGNUM 30 ноября в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» Джана Пьеро Гасперини в матче пятнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Венецией». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

Составы команд:

«Аталанта»: Жуан Муссо, Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити, Мерих Демирал, Тейн Копмейнерс, Джузеппе Пеццелла, Маттео Пессина, Ханс Хатебур, Йосип Иличич, Марио Пашалич, Луис Муриель.

«Венеция»: Серхио Ромеро, Паскуале Маццокки, Маттиа Кальдара, Пьетро Чеккарони, Ридгесиано Хапс, Таннер Тессманн, Софьян Кьюин, Джанлука Бузио, Итан Кваме Ампаду, Томас Генри, Деннис Йонсен.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в восьми матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. При этом в старте российский полузащитник выходил лишь два раза.