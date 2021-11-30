Москва, 30 ноября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Правительство РФ увеличит финансирование охраны лесов от пожаров более чем в два раза, с 6 до 14,2 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. По её словам, это позволит увеличить авиационное и наземное патрулирование лесов и численность парашютно-десантных пожарных служб регионов.

14.mchs.gov.ru Лесные пожары в Якутии

Вице-премьер отметила, что система финансирования меняется с 2022 года. В законе о федеральном бюджете мероприятия по охране лесов от пожаров носят «защищенный» характер.

«Лесные пожары в Якутии выявили, в первую очередь, отсутствие слаженной работы в регионе, когда они начинались. Есть золотое правило — лесной пожар нужно тушить в первые сутки. К сожалению, драгоценное время было упущено, и пожары попросту распустили», — пояснила Виктория Абрамченко.