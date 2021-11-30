Томск, 30 ноября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Единороссы только клеймят противников принятия законопроектов об обязательной QR-кодизации населения, как антипрививочников, уверена депутат Думы г. Томска, заместитель председателя Партии Роста Елена Ульянова. Об этом, как передёт корреспондент ИА REGNUM, она заявила сегодня, 30 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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«А мы как раз за вакцинацию. А еще мы за качественные законы, справедливость, здравый смысл и отсутствие сегрегации по признаку наличия-отсутствия кода», — отметила депутат, уточнив, что она лично выступает «за добровольную вакцинацию, но против глухого отношения к людям областного и федерального парламента».

По её мнению, не стоит думать, что дырявый закон закроет гигантскую брешь в недофинансировании медицины. «Единороссы предлагают сократить эту статью расходов в будущем году на 117 миллиардов рублей при этом говоря о новом вирусе, четвертой волне и профессиональном выгорании врачей. Партия Роста и ее единственный депутат в федеральной дума Оксана Дмитриева наоборот предлагает увеличить расходы. Новым мутациям вируса совершенно все равно на запреты, тем более что они не касаются несовершеннолетних. А они у нас самая динамичная и контактная группа населения. В томских детских садах уже не досчитываются от трети до половины списочного состава групп. За два-три дня при источнике заражения заболевает большинство детей. А они потом приходят домой, к родителям», — подчеркнула Ульянова.

Она предлагает советоваться с настоящими эпидемиологами. Доводы «я потерял близких и больше не хочу, поэтому нужен закон», по её словам, не работают.