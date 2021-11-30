Архангельск, 30 ноября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. В Архангельской области снизились темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

По данным ведомства, за прошедшие сутки от COVID-19 привились порядка трех тысяч человек, среди них 1974 — это те, кто прошел ревакцинацию.

Всего, по данным регионального министерства здравоохранения на 30 ноября, 470 844 жителя Архангельской области прошли первый этап вакцинации. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 414 713 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области собрали 14,5 тысяч подписей против введения QR-кодов.