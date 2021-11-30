Рига, 30 ноября 2021, 18:46 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября выступил на конференции по глобальной безопасности в Риге с докладом на тему «Видение НАТО до 2030 года и дальше».
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, часть доклада была посвящена ситуации на Балканах.
Глава НАТО отметил важность сотрудничества НАТО и ЕС на Балканах и выразил обеспокоенность «агрессивной риторикой» члена президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорада Додика.
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