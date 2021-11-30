Рига, , 18:46 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября выступил на конференции по глобальной безопасности в Риге с докладом на тему «Видение НАТО до 2030 года и дальше».

Милорад Додик Medija centar Beograd

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, часть доклада была посвящена ситуации на Балканах.

Йенс Столтенберг «Мы прошли долгий путь на Западных Балканах после введения туда наших сил. Мы помогли завершить две этнические войны — в Боснии и Герцеговине и Косово и Сербии. Мы стабильно присутствуем в Косово в виде КФОР, а также в Боснии и Герцеговине».

Глава НАТО отметил важность сотрудничества НАТО и ЕС на Балканах и выразил обеспокоенность «агрессивной риторикой» члена президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорада Додика.

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