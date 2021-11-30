Магнитогорск, Челябинская область, 30 ноября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области полицейские выявили сотрудницу медицинского учреждения, торговавшую фиктивными документами об отсутствии у граждан новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным следствия, 36-летняя гражданка продала такие справки десятерым гражданам. Она заработала на этом 35 тыс. рублей.

Сейчас женщине грозит двух лет колонии. Полицейские устанавливают круг лиц, которые купили нелегальные справки.