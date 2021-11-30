Москва, 30 ноября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев дал резкую оценку деятельности западных СМИ и официальных лиц США, отметив безосновательность их заявлений о подготовке нападения на Украину.

ИА REGNUM Информационная война

Об этом Николай Патрушев сообщил 30 ноября в интервью «Российской газете».

В частности, он отметил, что «риторика западной прессы и высокопоставленных лиц США о том, что Россия вынашивает агрессивные планы, не имеет под собой оснований»

«Риторика западной прессы и высокопоставленных лиц США о том, что Россия вынашивает агрессивные планы, не имеет под собой оснований. Российская Федерация никогда не проявляла враждебности в отношении какого-либо государства, а тем более Украины, где проживает общий с нами по крови, языку и истории народ», — сказал Николай Патрушев.

При этом он напомнил, что ранее официальные лица Украины, в том числе секретарь СНБО Алексей Данилов, опровергали сообщения американских СМИ о стягивании Вооруженных сил России к границе Украины.

«Затем, видимо после получения соответствующих инструкций, заняли иную позицию, способствующую Киеву увеличивать военные расходы, провоцировать напряженность на востоке страны, в нарушение Минских соглашений регулярно обстреливать территории ДНР и ЛНР, в том числе с помощью ударных беспилотников, артиллерии и другого тяжелого вооружения», — отметил Николай Патрушев.