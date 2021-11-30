Токио, , 18:17 — REGNUM Пятой сезон популярной мобильной игры Pokemon GO будет посвящён Pokemon Legends: Arceus — новому эксклюзиву консоли Nintendo Switch. Об этом 30 ноября пишет Eurogamer.

Эш Кетчум — главный герой аниме-сериала «Покемон». Его заветная мечта — стать Мастером Покемонов, самым лучшим тренером покемонов всех времён Цитата из м/с «Покемон». 1997. Япония

Новый сезон будет называться Season of Heritage («Сезон наследия») — он стартует 1 декабря 2021 года. Ожидается, что в рамках его проведения в Pokemon GO появятся новые виды покемонов из Pokemon Legends: Arceus.

Напомним, что релиз Pokemon Legends: Arceus состоится 28 января 2022 года. События игры будут разворачиваться в прошлом, а сам проект станет приквелом ко всем остальным играм франшизы Pokemon.

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