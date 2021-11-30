Рига, , 18:13 — REGNUM Национальный парламент Латвии Сейм — единственная структура, траты которой не может проверять Госконтроль страны. Об этом порталу rus.lsm.lvсообщил глава Госконтроля Роланд Ирклис.

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«Если мы говорим о расходах Сейма, это единственные траты, которые Госконтроль не может проверять, это указано в законе. Это исторически задумано, чтобы избежать конфликта интересов, поскольку членов Госконтроля утверждает сам Сейм», — отметил он.

Ирклис выразил сожаление, что такой возможности у его ведомства нет. Благодаря ревизии, например, можно было бы оценить эффективность компенсаций, которые получают арендующие жилье депутаты.

Так, фиксированной суммы компенсации в Сейме нет до сих пор — она зависит от указанной в договоре цифры.

Например, экс-министр образования Рамона Петравича получает 750 евро в месяц, а Ивар Зариньш — 50 евро.

По мнению главы госконтроля Латвии, своевременный аудит расходов парламента снял бы многие вопросы общественности, в том числе и по поводу якобы необоснованных трат на деятельность Сейма.

«В большинстве европейских стран, где есть такие высшие органы ревизии, они проводят ревизию. Если бы у нас было право, мы бы проверяли», — заявил Ирклис.