Курск, , 18:06 — REGNUM В Курской области с января по ноябрь 2021 года по сравнению с 2020 годом на 41% снизилось число зарегистрированных случаев острых отравлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ящик с алкоголем Skitterphoto

За этот же период количество летальных исходов увеличилось на 6,7%. Причиной отравления у большинства пострадавших было чрезмерное употребление этилового спирта, этанола.

Роспотребнадзор в 2021 году провел проверки в отношении 41 субъекта и проверил 134 объекта торговли. С начала года исследовали 369 проб алкогольной продукции, и четыре из них не соответствовали установленным нормативам по физико-химическим показателям. Две партии алкогольной продукции были сняты с продажи.

По итогам проверок было вынесено три постановления, в том числе одно на юридическое лицо, о привлечении к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 120 тыс. рублей.