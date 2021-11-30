Рига, , 18:04 — REGNUM Русские в Латвии так и не стали единой общиной, способной сообща решать важные для своего успешного существования вопросы. С такой оценкой известный журналист Владимир Дорофеев выступил на странице партии «Русский союз Латвии» в социальной сети Facebook.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Русские есть, но единого сообщества нет. Нет единой идеи. Есть армия тысячи «диванных» генералов. Все знают, как надо, но мало кто готов работать», — отметил он.

По его словам, местные русские не чувствуют ответственности друг за друга: «Хуже того, мы уже и не сострадаем друг другу. Граждане — негражданам, имущие — неимущим. Чтобы стать сообществом, мы должны пройти объединение».

Прошедшие 30 лет латвийской независимости он охарактеризовал как «этапы горьких потерь» и перечислил их: потеря гражданства, потеря прав на жилье в хозяйских домах и потеря образования на родном языке.

К положительным свойствам русской общины он отнес сохраняющийся в регионе большой пласт массовой русской культуры, который помогает не раствориться окончательно в чужих культурах: «Русские Латвии в большинстве своем больше знают за счет массовой российской культуры. Латышам в этом смысле сложнее. Русские лучше знают и мировую историю. Латыши слабее».

Отвечая на вопрос «Почему при таком размере русскоязычного сообщества в Латвии, ему пришлось пережить катастрофу массового безгражданства, запретов языка и русского образования?», Дорофеев ответил так: «Ответ прост и уже звучал — потому, что мы не сообщество. Поодиночке нас хоть прав лишай, хоть режь».