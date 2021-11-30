Москва, 30 ноября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. «Для меня была откровением та решительность, с которой Лукашенко готов отстаивать созданное им государство. Фактически он основатель государства «Белоруссия», и другого основателя здесь нет и невозможно себе представить», — заявил 30 ноября руководитель международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв после интервью с Александром Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Руководитель постсоветской республики дал интервью МИА «Россия сегодня» в резиденции президента «Дворец независимости». Лукашенко отвечал на вопросы Киселёва почти 2,5 часа.

Напомним, в Белоруссии официально считается датой основания первого белорусского государства 1 января 1919 года — тогда на съезде большевиков в Смоленске была провозглашена Светская Социалистическая Республика Белоруссия (ССРБ). В 1919 году она вышла из состава РСФСР и создала с Литовской Советской Республикой на период советско-польской войны Литовско-Белорусскую Социалистическую Советскую Республику. Позже ССРБ была переименована в Белорусскую Советскую Социалистическую Республику (БССР) и в 1922 году стала одной из четырёх республик-основательниц Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Правопреемницей СССР является Российская Федерация.

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Александр Лукашенко в 1994 году победил на первых президентских выборах постсоветской Белоруссии, сменившей название на «Республика Беларусь». С тех пор он бессменно занимает высший государственный пост. До него формальным главой белорусского государства являлся председатель Верховного совета республики (спикер парламента) Станислав Шушкевич.

Большая часть белорусского общества, а также страны Запада заявили о фальсификации президентских выборов 2020 года, отказав Лукашенко в легитимности. Москва придерживается других оценок.

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