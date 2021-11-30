Путин и президент Вьетнама примут совместное заявление
Москва, 30 ноября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама Нгуен Суан Фук по итогам начинающихся переговоров примут совместное заявление.
Флаг Вьетнама
Об этом 30 ноября заявил российский лидер Владимир Путин.
«Мы с вами сегодня заявление примем. Думаю, оно будет отражать уровень состояния наших отношений. И мы будем двигаться дальше», — сказал Путин.
Содержание будущего заявления пока не раскрывается.
Напомним, в Кремле начинаются переговоры президентов России и Вьетнама.