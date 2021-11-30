Москва, 30 ноября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама Нгуен Суан Фук по итогам начинающихся переговоров примут совместное заявление.

Флаг Вьетнама

Об этом 30 ноября заявил российский лидер Владимир Путин.

«Мы с вами сегодня заявление примем. Думаю, оно будет отражать уровень состояния наших отношений. И мы будем двигаться дальше», — сказал Путин.

Содержание будущего заявления пока не раскрывается.

Напомним, в Кремле начинаются переговоры президентов России и Вьетнама.