Хасково, Болгария, 30 ноября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В результате масштабной операции спецназа МВД при содействии армейских подразделений Болгарии задержан житель села Сарницы (Хасковская область на юге страны), обвиняемый в убийстве и покушении на убийство, а также в вооруженном сопротивлении правоохранительным органам. Об этом 30 ноября сообщило Болгарское телевидение.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

Согласно официальной информации, некий 55-летний Бейсим Салиф обвиняется в том, что в ночь на 30 ноября он зверски убил собственную жену, выстрелил из охотничьего ружья в соседку, а затем с целым арсеналом огнестрельного оружия попытался скрыться в районе болгарско-греческой границы.

На поиски злоумышленника были направлены 150 полицейских и 200 спецназовцев из Софии. В течение 15 последних часов в регионе Хасково и прилегающих к нему территориях действовал режим так называемой особой ситуации.

Детали задержания Салифа не разглашаются. Предполагается, что, скрываясь от правосудия, он совершил еще несколько преступлений. Если вина Салифа будет доказана, ему грозит пожизненное тюремное заключение.