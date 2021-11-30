Тамбов, 30 ноября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В Тамбовской области 30 ноября подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области был зарегистрирован 54 тыс. 651 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 51 тыс. 245 пациентов, в том числе 160 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 1421 человек. Десять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.