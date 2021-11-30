Лондон, , 17:15 — REGNUM Начальник британского Генерального штаба Ник Картер освободил свою должность, сообщает 30 ноября военное ведомство Британии.

Ник Картер

«После более чем трехлетней службы в этой должности генерал сэр Ник Картер в последний раз вышел из штаба обороны в качестве его начальника», — указано в сообщении британского минобороны на официальной странице в Twitter.

Картер получил известность регулярными резкими высказываниями в адрес России, заявляя, в частности, что «российская угроза» опаснее чем экстремизм.

Кроме того, Ник Картер принял участие в организации эвакуации британского военного контингента из Афганистана в августе 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время численность сухопутных войск Британии сократится до 73тыс. человек.

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