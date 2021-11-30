Курган, 30 ноября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружили 203 новых случаев заражения коронавирусом, из них 96 зарегистрированы в Кургане. Об этом 30 ноября сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 200 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 30 ноября подтвердили 45 253 случая заражения коронавирусом, вылечились 52 599 курганцев.