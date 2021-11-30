Мурманск, 30 ноября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В Мурманской области детям, не прошедшим вакцинацию от гриппа, запретят посещать массовые мероприятия. Соответствующее решение принял главный санитарный врач региона Александр Сергеев.

Грустный клоун

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По его словам, в области продолжается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ — за неделю зарегистрировано 11 216 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости выше порогового уровня на 75,7%, а темп регистрации по сравнению с прошлой неделей вырос на 9,3%.

«Основная регистрация за счет роста заболеваемости среди школьников, пороговый уровень превышен на 105,2%, это самый высокий показатель среди всех контингентов», — отметил Сергеев.

В Управлении Роспотребнадзора также отметили, что темпы вакцинации от гриппа в регионе остаются низкими — медорганизации реализовали от 39 до 69% имеющейся вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в России от гриппа вакцинировалось более 54,9 млн граждан, что составляет 37,6% от общей численности населения.