Казань, 30 ноября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. В столице Татарии сильные дожди нарушили работу 22 светофоров, которые 30 ноября отключились или перешли в режим желтого мигания. По информации мэрии, в нормативное состояние уже привели 16 светофоров, на остальных объектах работы продолжаются.

Алексей Боголюбов. Казань. 1861

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«Из-за сильного дождя с порывистым ветром нарушились контакты в самих светофорах, либо в приемных коробках, опорах», — уточнили в мэрии, добавив, что экстренные службы оперативно выехали на проблемные объекты.

Также сильные осадки привели к подтоплению в нескольких домах, где подрядные организации, несмотря на предупреждения, не завершили работы по замене кровли в установленный срок. Таких объектов семь. Для ускорения восстановительных работ привлекаются дополнительные силы. Подрядчики в обязательном порядке возместят нанесенный жителям ущерб и отремонтируют поврежденные непогодой подъезды, заверили городские власти.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии 30 ноября в период с 02:00 до 18:00 прогнозируется очень сильный ветер местами до 25 м/с. Ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах республики возможны метели с существенным ухудшением видимости, туман, на дорогах сильная гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от — 1 до +3 градусов.

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