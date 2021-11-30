Москва, 30 ноября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В российской экономике есть проявления монополизма, хотя формально монополий нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал прогнозы промышленников и предпринимателей о том, что из-за действия концепции Расширенной ответственности производителей (которая предполагает рост нормативов утилизации упаковки, а также индексацию ставки экосбора) в России могут вырасти цены на продукты питания.

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«Бесспорно, что все дополнительные платежи бизнес старается переложить на потребителей, — сказал Цыганов. — Помешать этому может конкуренция, с которой не всегда все хорошо. Часто формально монополий нет, но проявления монополизма присутствуют. Поэтому повышение цен будет во многом не из-за РОП, а из-за общей инфляции в мире и России. Но вот объяснять повышение цен внедрением РОП, конечно, будут. Она создаст дополнительный формальный повод для этого».

Как подчеркнул экономист, концепция Расширенной ответственности производителей не сильно привлекает бизнес, который не чувствует выгод от ее реализации.

«Нет и разъяснительной работы, которая показала бы значение и пользу от принятия этого документа. Поэтому вполне можно не торопиться и отложить исполнение концепции до окончания пандемии, одновременно проведя информационную кампанию и консультации с представителями объединений предпринимателей», — сказал Абрамов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России уже в 2021 году может подорожать бытовая техника.