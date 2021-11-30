Белград, 30 ноября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Правительство Сербии ограничило цены на основные продукты питания на уровне от 15 ноября этого года. Такое решение правительство приняло на заседании 30 ноября.

Продукты

В список вошли сахар, мука, растительное масло, свиное мясо и молоко жирности 2,8%.

Ограничение цен установлено для того, чтобы устранить вредные последствия колебаний на рынке, и не будет распространяться на распродажи, сезонные скидки или акции, если они действовали на определенный вид продукции 15 ноября 2021 года, говорится в сообщении правительства Сербии.

Напомним, что ранее правительство Сербии установило максимальную допустимую стоимость самого продаваемого типа хлеба на уровне 46 динаров (50 центов США — ИА REGNUM).