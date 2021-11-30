Нью-Йорк, США, 30 ноября 2021, 18:30 — REGNUM Американский актёр Брэдли Купер рассказал, что неизвестный угрожал ему ножом. Об этом 30 ноября пишет BuzzFeed.
По словам Купера, инцидент произошёл ещё до пандемии коронавируса. Неизвестный мужчина подошёл к актёру в метро и приставил нож — в это время в ушах Купера были наушники, поэтому он не слышал, что ему сказал нападавший.
Купер встретился взглядом с мужчиной и удивился, насколько «были молоды» его глаза. В этот момент нападавший решил сбежать — актёр начал гнаться за ним и успел сфотографировать. Позже он передал фото в полицию.
Ранее в Сети вышел трейлер ремейка «Аллеи кошмаров» от Гильермо дель Торо. Главную роль в фильме исполнит Брэдли Купер.
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