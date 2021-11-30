Нью-Йорк, США, , 18:30 — REGNUM Американский актёр Брэдли Купер рассказал, что неизвестный угрожал ему ножом. Об этом 30 ноября пишет BuzzFeed.

Брэдли Купер Daniel Ramirez

По словам Купера, инцидент произошёл ещё до пандемии коронавируса. Неизвестный мужчина подошёл к актёру в метро и приставил нож — в это время в ушах Купера были наушники, поэтому он не слышал, что ему сказал нападавший.

Купер встретился взглядом с мужчиной и удивился, насколько «были молоды» его глаза. В этот момент нападавший решил сбежать — актёр начал гнаться за ним и успел сфотографировать. Позже он передал фото в полицию.

Ранее в Сети вышел трейлер ремейка «Аллеи кошмаров» от Гильермо дель Торо. Главную роль в фильме исполнит Брэдли Купер.

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