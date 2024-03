Бордо, Франция, 30 ноября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Масштабное обновление Everyone is Here для ролевого экшена Dead Cells теперь доступно на консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Об этом 30 ноября пишет «Игромания».

Постер компьютерной игры Dead Cells

В рамках обновления геймеры смогут получить предметы и облики из других популярных инди-игр: Hollow Knight, Blasphemous, Hyper Light Drifter, Guacamelee, Skul и Curse of the Dead Gods. Отыскать весь новый контент можно будет в начальной локации Dead Cells.

Напомним, что релиз Dead Cells состоялся в 2018 году. Игра получила высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.