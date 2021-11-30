Тамбов, 30 ноября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Тамбовской области уменьшается число обращений по поводу заболеваний коронавирусной инфекций и снижается количество госпитализированных в ковидные центры, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Руководитель Тамбовской области Максим Егоров

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Данный вопрос был обсужден на оперативном совещании, которое провел врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. Как доложила начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина, ситуация с заболеваемостью ковидом в регионе нормализуется.

«Последнюю неделю мы продолжаем регистрировать снижение госпитализаций в ковидные стационары на 11 процентов, количества больных, находящихся в реанимации, и вызовов скорой медицинской помощи на 7 процентов, амбулаторных обращений — на 25 процентов, вызовов врача на дом — на 43 процента», — сказала Марина Лапочкина.

По ее словам, в настоящее время свободный коечный фонд составляет порядка 30 процентов. Лечебные учреждения обеспечены необходимым количеством кислорода.

Кроме того, в соответствии с недавним распоряжением врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, проходит закупка 125 кислородных концентраторов, 10 единиц из которых уже поступили в распоряжение медиков.

Власти подчёркивают, что для скорейшей нормализации эпидемиологической ситуации и возврата к обычной жизни необходимо ускорить темпы вакцинации и ревакцинации.

«Речь идет о жизни и здоровье людей, поэтому мы используем все необходимые меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Врачи, которые на передовой, получают поддержку, в том числе со стороны волонтеров, — подчеркнул Максим Егоров, — но нельзя забывать и о том, что многое зависит и от нас самих. Прежде всего, необходимо сделать прививку тем, кто еще не вакцинировался».

В Тамбовской области вакцинация организована во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. По состоянию на 29 ноября, первый этап прошли 458 228 человек, или 69,4 процента от общего количества тамбовчан, подлежащих вакцинации. Полностью привиты от ковида 423 784 человека.

Медицинские организации уделяют особое внимание вакцинации от COVID-19 граждан пожилого возраста. Эти показатели в Тамбовской области выше среднероссийских значений. Так, прививку сделали почти 161 тыс. человек.