Нур-Султан, , 16:18 — REGNUM Глава Казахстана встретился с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой.

В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления сотрудничества Казахстана с ООН. Особое внимание было уделено совместным усилиям по противодействию пандемии, обеспечению региональной безопасности и стабильности, передает BAQ.KZ.

Президент рассказал о принимаемых в Казахстане мерах по противодействию пандемии, а также о своем призыве к другим странам объединить усилия в борьбе с новыми штаммами коронавируса на Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в современных условиях ООН остается основой системы мультилатерализма. Казахстан с первых дней Независимости был и остается приверженным принципам, целям и задачам всемирной организации.

Глава государства заявил, что Казахстан продолжит вносить посильный вклад в дело ядерного разоружения и укрепления режима нераспространения оружия массового уничтожения.

На встрече обсуждены текущая ситуация в Центральной Азии, размещение в Алма-Ате миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), инициатива Казахстана о создании на своей территории Регионального центра ООН по целям устойчивого развития.

В ходе беседы были затронуты темы, касающиеся проводимых в Казахстане политических реформ, прав и свобод человека, гендерных вопросов.

Татьяна Валовая поздравила главу государства с 30-летием Независимости Казахстана, отметив выдающиеся достижения страны за этот период.