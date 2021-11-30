Москва, 30 ноября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 30 ноября, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже подрастает на скромную 0,01%, до 74,6 рубля. Евро прибавляет 0,58%, торгуясь на уровне 84,67 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Ilya Рубли

«Больший интерес к европейской валюте объясняется вновь усилившимися ожиданиями ужесточения монетарной политики Евроцентробанка, причиной которого может стать разгон инфляции в Еврозоне до 4,9%.

В то же время глава ФРС США Джером Пауэлл в своем выступлении был больше озабочен темпами восстановления американской экономики на фоне нового штамма коронавируса, чем инфляцией.

Это подкрепило надежды на то, что американский регулятор не будет спешить со свертыванием программы выкупа облигаций с рынка и повышением учетной ставки.

На рубль давит динамика сырьевых рынков, где практически все позиции, кроме золота, ушли в красную зону. В первой половине дня рубль довольно интенсивно дешевел, но затем был поддержан заявлением главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

В своем выступлении она отметила, что на ближайшем заседании ЦБ будет рассматривать вопрос о повышении учетной ставки от 0 до 1 процентного пункта, при этом первый вариант является наименее вероятным.

Это вернуло интерес трейдеров к российской валюте. Однако ключевым фактором пока остается для котировок российской валюты динамика сырьевых рынков», — пояснил эксперт.

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