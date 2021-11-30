В Польше предлагают увязать зарплаты учителей со средними по стране
Варшава, 30 ноября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В резиденции президента Польши 30 ноября состоялись переговоры руководства крупнейшего профсоюза страны «Солидарность» с руководством министерства образования. Об этом сообщает Polskie Radio.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Польша
Мероприятие было посвящено теме заработной платы учителей. Сообщается, что руководство профсоюза «Солидарность» предложило связать её размер с размером средней зарплаты в стране.
Закрепить, что заработная плата учителя не может быть ниже средней.
Анна Островская, пресс-секретарь Минобразования после мероприятия сообщила журналистам, что «это предложение будет сложно реализовать, но вопрос пока не решен».