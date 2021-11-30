Бишкек, 30 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Судя по спискам депутатов нового парламента, в Киргизии «завершилось формирование этнократии. По предварительным данным ни одной русской или иной славянской фамилии среди депутатов парламента нового созыва не просматривается. Хотя раньше партии всегда включали в списки представителей нетитульной нации — хотя бы для иллюзии многонациональности республики», — сказал российский политолог Семен Уралов, комментируя ИА REGNUMпредварительные итоги парламентских выборов в Киргизии 28 ноября 2021 года

Флаг Киргизии

Эксперт отметил, что результаты выборов в Киргизии его «не удивили, а расстроили».

»Судя по спискам депутатов нового парламента, в стране завершилось формирование этнократии. По предварительным данным ни одной русской или иной славянской фамилии среди депутатов парламента нового созыва не просматривается. Хотя раньше партии всегда включали в списки представителей нетитульной нации — хотя бы для иллюзии многонациональности республики», — отметил Уралов.

Политологу показалось подозрительным, что в парламент «не пришла ни одна старая партия».

»Что касается акций протеста, то они будут. Но вряд ли они что-то дадут. Новая власть в Киргизии настроена решительно, если что быстро подавят несогласных с результатами выборов. В стране начался новый цикл — суперпрезидентский», — резюмировал Семен Уралов.

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