Псков, 30 ноября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Сильный снегопад, который продолжается второй день, привел к авариям на электросетях Псковской области. Из-за налипания снега на провода без электроснабжения остаются более 12 тысяч жителей региона. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ветки деревьев под тяжестью снега падали на провода

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Наиболее сложная ситуация наблюдается в восточной и юго-восточной частях Псковской области.

Напомним, первые обрывы были зафиксированы еще 27 ноября, но тогда их удалось оперативно устранить. После чего аварии были отмечены 28 и 29 ноября, их ликвидацией занимались все областные специалисты. В настоящий момент аварийные службы работают в особом режиме. Кроме того, в муниципалитеты стянуты дополнительные бригады из Карелии. Еще семь нарядов из Архангельской области будут перекинуты на проблемные территории в течение дня.

По данным метеослужбы, в ближайшие сутки снегопады продолжатся. Более того, ожидается выпадение месячной нормы осадков.

«Руководство МРСК «Северо-Запад» заверило, что все высоковольтные подключения в районах будут восстановлены до конца дня. Затем энергетики обещают завершить работы на остальных сетевых комплексах», — уточнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.