Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM В Петербурге планируют увеличить ширину тротуара Биржевого моста в рамках его капитального ремонта, об этом заявил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин, передаёт 30 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Биржевой мост Mostotrest-spb.ru

Председатель КРТИ рассказал о ходе капремонта моста, который будет осуществлён за два года. В ходе ремонта в рамках импортозамещения будет использовано оборудование отечественного производства, концерна «Алмаз Антей».

«Основная проблема этого сооружения в том, что бетонная плита проезжей части не выдерживала ту нагрузку, которая современна. То есть у нас участились случаи, когда плита вываливалась в углу под нагрузкой автотранспорта. При этом конструкция самого пролетного строения с достаточным запасом прочности», — прокомментировал Андрей Левакин причины ремонта.

Помимо замены плиты проезжей части в планах ремонта также находится разводной пролёт. На сегодня там установлены электрические раздвижные механизмы. Комитет планирует поменять их на гидравлические. В дальнейшем за счет гидравлики будет происходить подъём разводного пролёта. Замене подлежит также старое оборудование, ось моста будет выровнена. Для пешеходов планируют увеличить территорию тротуара, комитет борется за это решение.

Подрядчиком проекта выступает компания «Возрождение». На ремонтные работы планируется потратить 2,7 млрд рублей. Окончание работ запланировано на 30 мая 2023 года, а запустить движение автомобилей и пешеходов планируют ровно через год, 30 ноября 2022 года.

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