Архангельск, 30 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус был выявлен у 380 человек, 101 из них — житель областного центра.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, в числе заболевших — 54 северодвинца, 38 жителей Няндомского района, 37 — Вельского, 22 — Новодвинска, 18 — в Котласа, 16 — Красноборского района, 12 — Шенкурского. Случаи заболевания выявлены также в Устьянском, Онежском, Приморском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков исключил введение штрафов и тюрьмы за отказ от вакцинации.