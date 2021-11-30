Москва, 30 ноября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. 8 декабря в 11:00 в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол на тему «Нужен ли России мирный договор с Японией ценой Курил? К 65-летию восстановления советско-японских дипломатических отношений».

ИА REGNUM Пресс-центр REGNUM

В дискуссии примут участие:

Демурин Михаил Васильевич, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, политический обозреватель ИА REGNUM «Установка на заключение мирного договора с Японией — это вредная ошибка. Возможны ли альтернативы?» Зиланов Вячеслав Константинович, профессор, экс-заместитель министра рыбного хозяйства СССР, член Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ «Советско-японская Конвенция о рыболовстве — катализатор подписания Совместной декларации 1956 года» Кошкин Анатолий Аркадьевич, доктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), политический обозреватель ИА REGNUM «Никита Хрущев как один из создателей «проблемы северных территорий» Крупнов Юрий Васильевич, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса «Насколько необходимо заключать мирный договор с Японией через 76 лет после окончания войны?» Микоян Владимир Сергеевич, дипломат, главный эксперт дискуссионного «Меркурий — Клуба» «Советско-японская совместная декларация 1956 года — атавизм истории» Павленко Владимир Борисович, доктор политических наук, политический обозреватель ИА REGNUM «Роль и место Японии в антироссийских послевоенных раскладах западных элит» Плотников Алексей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор Московского лингвистического университета, член Научного совета РВИО «Почему Советский Союз не подписал Сан-Францисский мирный договор» Пономарев Сергей Алексеевич, председатель Сахалинского отделения Русского географического общества, заместитель председателя межрегиональной общественной организации «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы» «Почему МИД РФ продолжает считать действующими волюнтаристские обещания Хрущева передать Японии Малую Курильскую гряду?»

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия, приглашаем присоединиться к просмотру.

Начало мероприятия: 8 декабря в 11:00, регистрация участников с 10:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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