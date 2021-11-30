Круглый стол «Нужен ли России мирный договор с Японией ценой Курил?»
Москва, 30 ноября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. 8 декабря в 11:00 в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол на тему «Нужен ли России мирный договор с Японией ценой Курил? К 65-летию восстановления советско-японских дипломатических отношений».
ИА REGNUM
Пресс-центр REGNUM
В дискуссии примут участие:
|Демурин Михаил Васильевич, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, политический обозреватель ИА REGNUM
|«Установка на заключение мирного договора с Японией — это вредная ошибка. Возможны ли альтернативы?»
|Зиланов Вячеслав Константинович, профессор, экс-заместитель министра рыбного хозяйства СССР, член Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ
|«Советско-японская Конвенция о рыболовстве — катализатор подписания Совместной декларации 1956 года»
|Кошкин Анатолий Аркадьевич, доктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), политический обозреватель ИА REGNUM
|«Никита Хрущев как один из создателей «проблемы северных территорий»
|Крупнов Юрий Васильевич, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса
|«Насколько необходимо заключать мирный договор с Японией через 76 лет после окончания войны?»
|Микоян Владимир Сергеевич, дипломат, главный эксперт дискуссионного «Меркурий — Клуба»
|«Советско-японская совместная декларация 1956 года — атавизм истории»
|Павленко Владимир Борисович, доктор политических наук, политический обозреватель ИА REGNUM
|«Роль и место Японии в антироссийских послевоенных раскладах западных элит»
|Плотников Алексей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор Московского лингвистического университета, член Научного совета РВИО
|«Почему Советский Союз не подписал Сан-Францисский мирный договор»
|Пономарев Сергей Алексеевич, председатель Сахалинского отделения Русского географического общества, заместитель председателя межрегиональной общественной организации «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы»
|«Почему МИД РФ продолжает считать действующими волюнтаристские обещания Хрущева передать Японии Малую Курильскую гряду?»
На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия, приглашаем присоединиться к просмотру.
Начало мероприятия: 8 декабря в 11:00, регистрация участников с 10:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).
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