Йошкар-Ола, 30 ноября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 30 ноября выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 123 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 26 296 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Minzdrav.kalmregion.ru Коронавирус. Калмыкия

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Всего выздоровели с начала пандемии 21 559 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 93 человека. 768 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались девять жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3969 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получают 447 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 745 человек, из них у 733 — пневмония, 38 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 97 пациентов, при этом госпитализированы 87 жителей Марий Эл.