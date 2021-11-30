Окуловка, Новгородская область, 30 ноября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В Новгородской области из-за падения дерева во время снегопада более двух часов прервано движение на перегоне Поддубье — Котово Октябрьской железной дороги. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе ОЖД.

Железная дорога

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

Напомним, снегопад бушует в регионе с ночи на 28 ноября. В несколько сотнях населенных пунктах идут аварийные работы по восстановлению электроэнергии, дорожные рабочие расчищают региональные и федеральные трассы.

По данным ОЖД, с 10:30 мск 30 ноября на перегоне Поддубье — Котовожелезной дороги также ведутся аварийные работы. После того как на пути упало дерево, произошла задержка пригородного поезда № 6962 сообщением Окуловка — Неболчи.

«Время задержки составляет более двух часов», — уточнили в ведомстве.

Специалисты железной дороги предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поезда.