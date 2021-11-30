Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Компания VK обновила сервис для прослушивания музыки BOOM. Информация об этом появилась в её блоге 30 ноября.

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Обновлённый сервис называется «VK Музыка». Теперь он представляет из себя отдельное приложение, которое «объединит все музыкальные продукты VK в едином музыкальном направлении».

В сервисе появилась функция «умного плейлиста» под названием VK mix, который формируется на основе музыкальных предпочтений. В «VK Музыка» слушатели смогут с помощью алгоритма узнать о совместимости музыкального вкуса с другими пользователями.

Добавим, что помимо «VK Музыки» компания запустила сервис «VK Студия». Им смогут воспользоваться авторы треков для анализа аудитории, продвижения своих песен и запуска рекламных кампаний.