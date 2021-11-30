Сеул, 30 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Южной Корее в октябре 2021 года сократился на 1,9%, до 110,8 пункта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, темпы падения показателя оказались самыми большими с апреля 2020 года.

Между тем в годовом исчислении индекс вырос на 4,8%.

Производство в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности сократилось на 3,1%. В частности, производство автомобилей упало на 5,1%, металлических изделий — на 5,9%.

Розничные продажи, напротив, выросли на 0,2%. На рост показателя повлияли продажи товаров длительного пользователя, таких как одежда и бытовая техника.

Производство в сфере услуг сократилось на 0,3%. Инвестиции в производственные мощности сократились на 5,4%, а инвестиции в строительство — на 1,3%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.