Москва, 30 ноября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Оборудование для печати упаковки с нанесенным средством идентификации при ввозе в Россию освобождено от обложения налогом на добавленную стоимость. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. Фонд развития промышленности предоставляет финансовое обеспечение проектам мониторинга движения молочной продукции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сыры

В ведомстве заявили, что работают по снижению затрат производителей молочной продукции на маркировку. Производители упаковки могут обеспечить печать кодов маркировки для производителей молочной продукции на своих производственных мощностях по приемлемым ценам, чтобы производители не закупали маркировочное оборудование.

Напомним, что в 2021 году в России начала действовать маркировка молочной продукции. 20 января 2022 года вводится обязательная маркировка молочной продукции для розницы. С 1 декабря 2022 года фермеров обяжут маркировать товар, который они продают напрямую покупателю или через собственную розницу. Наконец, с 1 декабря 2023 года для товаров со сроком годности более 40 дней начнется обязательная поштучная прослеживаемость.

Обязательная маркировка молочной продукции требует приобретения оборудования для ее нанесения. Для малых предприятий и фермеров эти расходы представляют значительную проблему. Маркировка невозможна в отдаленных поселках, где нет интернета. Финансовая поддержка из федерального бюджета на приобретение оборудования по маркировке не предусмотрена.