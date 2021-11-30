Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Несостоявшийся проект автотранспортного Орловского тоннеля под Невой в Петербурге может быть возобновлён и реализован. Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга Андрей Левакин 30 ноября заявил что, КРТИ поддерживает строительство Орловского тоннеля из-за нехватки переправ через Неву, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тоннель

«Позиция нашего комитета — нам не хватает переправ через Неву. Соответственно, мы за дополнительное строительство», — заявил Андрей Левакин.

Детали проекта недавно обсуждались в рамках форума SmartTransport. Председатель КРТИ отметил, что для обсуждения проекта собрана инициативная группа, которая займется уточнением деталей строительства тоннеля.

Андрей Левакин подчеркнул, что на сегодняшнем этапе требуют доработки два аспекта: техническое исполнение тоннеля и фактор предполагаемой постройки новых мостовых переправ через Неву. Первое требует корректировки из-за изменения планировки. Второй аспект необходимо доработать с учетом позиции населения. Из-за появления новых мостов может измениться трафик движения. Поэтому нужно понять, готовы ли автовладельцы платить за проезд в тоннеле, будет ли на него спрос.

В проекте, который может быть реализован на принципах государтсвенно-частного партнерства, планируется сделать тоннель платным. Окупаемости проекта хотят достичь за счёт сбора платы за проезд.

Напомним, решение о строительстве автомобильного тоннеля под Невой между Орловской и Свердловской набережными было принято в 2007 году при губернаторе Валентине Матвиенко. Финансировать строительство планировалось в равных долях городским бюджетом, федеральным инвестиционным фондом и концессионером. Однако администрация Петербурга во главе с Георгием Полтавченко в 2011 году отменила это решение в связи с дороговизной проекта тоннеля под Невой.