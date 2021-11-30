Кызыл, 30 ноября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Прокуратура Тувы выступила против принятия готовящегося законопроекта об увеличении времени розничной продажи спиртного. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

По мнению инициаторов, закон будет способствовать увеличению объемов легальных продаж алкогольной продукции и доходной части бюджета. Как отмечается, ранее с просьбой ослабить антиалкогольные меры к властям республики обратились предприниматели.

Сотрудники прокуратуры напомнили депутатам о состоянии с «пьяной» преступностью в регионе. По этому показателю Тувы занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ. Каждое второе преступление и до 40% тяжких преступлений в республике совершается в состоянии алкогольного опьянения.

В надзорном ведомстве считают, что увеличение времени продажи алкоголя приведёт к росту потребления, что в свою очередь, спровоцирует рост преступлений, совершаемых пьяными людьми.

«Принятие законопроекта является преждевременным и не способствующим профилактике «пьяной» преступности и деалкоголизации населения региона», — подчеркнули в прокуратуре, предложив Верховному хуралу отклонить законопроект.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые восемь месяцев 2021 года в республике было зарегистрировано 82 умышленных убийства, совершённых на фоне алкогольного опьянения. А за девять месяцев из незаконного оборота полицейские Тувы изъяли 78 тонн спиртного.

Читайте также:

В Туве фиксируют рост числа «пьяных преступлений»

В Туве из незаконного оборота изъяли 78 тонн алкоголя