Вашингтон, 30 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Правительство США приняло решение о постоянном размещении на территории Южной Кореи эскадрильи ударных вертолётов McDonnell Douglas AH-64 Apache и штаба артиллерийского дивизиона. Об этом говорится в распространенном 29 ноября пресс-релизе министерства обороны США.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

В Пентагоне также опровергли слухи о возможном сокращении численности американских вооруженных сил в Южной Кореи, акцентировав внимание на том, что их численность сохранится на прежнем уровне.

Сообщается, что Вашингтон намерен активизировать сотрудничество с союзниками и партнёрами для продвижения инициатив, которые способствуют региональной стабильности, сдерживают потенциальную военную агрессию Китая и угрозы со стороны КНДР.

В месте с тем рассматривается возможность усиления американских баз на острове Гуам и в Австралии, а также перегруппировки войск в Азиатско-Тихоокеанском регионе.