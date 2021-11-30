Москва, 30 ноября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Усилия по недопущению использования киберпространства и космоса в военных целях подрывает объявление их Североатлантическим альянсом (НАТО) «операционными средами». Об этом 30 ноября говорится в заявлении с контраргументацией к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса», размещенном на сайте министерства иностранных дел России.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД РФ

«Объявление киберпространства и космоса «операционными средами» НАТО, в том числе по смыслу статьи 5 Вашингтонского договора, подрывает международные усилия по формированию юридически обязывающих механизмов по недопущению использования этих сфер в военных целях», — говорится в заявлении по поводу заявлений альянса о том, что присутствие НАТО якобы способствует укреплению региональной безопасности.

Также в нем указывается, что в данный момент альянс вновь пытается выйти за границы традиционной зоны ответственности и распространить свое видение мироустройства на новые регионы, в частности на азиатско-тихоокеанский регион.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Геннадий Аскальдович заявил, что Соединённые Штаты с «завидным упорством педалируют религиозную тему, навешивает ярлыки на неугодные страны, в том числе и на Россию, в которых, якобы, нарушается свобода вероисповедания».