Париж, 30 ноября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Релиз ролевой игры Vampire: The Masquerade — Swansong снова перенесли. Об этом 30 ноября пишет издание PC Gamer.

Игра

Разработчики отложили выход игры ради «соблюдения баланса между работой и личной жизнью сотрудников». Ожидается, что релиз Swansong состоится 19 мая 2022 года.

Добавим, что события Vampire: The Masquerade — Swansong будут разворачиваться в популярной фантастической вселенной из настольных ролевых игр франшизы «Мир Тьмы». Геймерам предстоит играть за вампиров, от действия которых зависит судьба всего Бостона (США).